Consultório móvel da Subea atende North Park a partir de segunda (27) na Capital

Unidade fica até 30 de abril com serviços gratuitos para cães e gatos, incluindo castração e vacinação

A Subea inicia, na próxima segunda-feira (27), a última etapa de atendimentos do consultório móvel neste mês de abril, em Campo Grande.

A unidade será instalada na Associação de Moradores do Bairro North Park, na Rua Foz do Iguaçu, nº 296, na região da Mata do Segredo, onde permanece até o dia 30 de abril, com atendimentos das 8h às 13h.

A ação oferece serviços gratuitos para cães e gatos, com foco na saúde animal e no controle populacional. Serão distribuídas, por dia, 15 senhas para castração e 15 para consulta clínica, vacinação antirrábica e vermifugação, por ordem de chegada.

Para ter acesso aos atendimentos, é necessário apresentar cadastro atualizado e impresso no CadÚnico (Cadastro Único), documento oficial com foto e comprovante de residência.

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