Suspeito vai preso por armazenar pornografia infantil em Corumbá

Investiga do já havia si do alvo de busca e apreensão em novembro de 2024

Na tarde desta quinta-feira (08), um homem de 39 anos foi preso suspeito de armazenar e compartilhar pornografia infantojuvenil pela internet em Corumbá.

A prisão aconteceu após análise de material eletrônico apreendido na primeira fase da investigação, durante a Operação Nicolau 11, deflagrada em novembro de 2024. A perícia identificou vídeos e imagens com conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, além de buscas na internet com teor sexual relacionado a menores.

A prisão foi realizada Polícia Federal e a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e o mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Corumbá/MS. Toda a atividade da polícia aconteceu durante a Operação Puer Praesidio 2 – expressão em latim que significa “proteção infantil”.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.