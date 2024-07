Consórcio Guaicurus deverá pagar indenização a família de idosa que caiu do ônibus em 2019

O acidente ocorreu em 2019, mas a justiça só concedeu a ordem de indenização este ano

A Justiça condenou o Consórcio Guaicurus a indenizar em R$ 10.000,00 a família de uma idosa de 74 anos que caiu do ônibus por irresponsabilidade do motorista.

O acidente teria ocorrido em 5 de dezembro de 2019, por volta das 17h50, quando a idosa estava na linha 524, na região do Bairro Jardim Noroeste, acompanhada da filha.

Chegando próximo ao local que desceriam, a filha da idosa avisou o motorista para parar devido a mãe precisar de cuidados especiais para descer por ter dificuldade de locomoção.

Porém, o motorista não atendeu ao pedido da moça e acelerou o veículo, resultando na queda da idosa.

Ao perceber o ocorrido, o motorista freou bruscamente, agravando ainda mais o caso. A idosa fraturou o fêmur devido o impacto da queda.

Conforme descrito na sentença, a empresa não prestou nenhum auxílio material a família da idosa que arcaram com as despesas médicas sozinhas, o que levou ao pedido de indenização de R$ 20.000,00 por parte deles.

Decisão

Segundo a juíza Kamila Ximenes Ortega a empresa é responsável pelos atos praticados por seus colaboradores, mesmo sem culpa direta. Por isso deverá pagar o valor estabelecido pela Justiça.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram