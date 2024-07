Primeiro dia da Operação “Faixa Amarela” tem 331 motoristas autuados na Capital

Apenas no primeiro dia da Operação Faixa Amarela, iniciada nessa terça-feira (16), em Campo Grande, 331 motoristas foram autuados por agentes da Polícia Militar de Trânsito por transitarem nas faixas exclusivas aos ônibus.

A ação segue até a próxima sexta-feira (19), podendo ser prorrogada. Para ajudar os militares, está sendo utilizado um drone capaz de flagrar as infrações cometidas a quilômetros de distância.

Na Rua Rui Barbosa, uma das vias que tem a faixa, em um dos cruzamentos através das câmeras, os oficiais notaram que em questão de um mês flagraram cinco acidentes na mesma esquina. A notificação por usar a faixa exclusiva é gravíssima, com sete pontos e com o valor de R$293,47. O subcomandante da Polícia Militar, major Everton, pontua quando o condutor pode fazer o uso da faixa.

“A faixa é exclusiva, então a pessoa só pode se fazer o uso dessa faixa quando ela for fazer uma conversão, ou for acessar um comércio ou uma residência local, A gente orienta sempre procurar fazer o acesso nessa faixa no quarteirão que ela vai acessar o comércio, evitar de vir há um certo tempo atrás porque se o agente da autoridade de trânsito visualizar que a pessoa se beneficiou para ela daquele uso daquela faixa e deste modo causou transtorno aos veículos que precisam dela é lavrada a notificação”.

Outras avenidas que possuem faixas exclusivas e também são alvos da Operação é a Avenida Duque de Caxias e Rua Brilhante, vias conhecidas por registrarem muitos acidentes de trânsito.

