Policia Civil prende traficante de drogas membro de uma facção criminosa

A Polícia Civil, por intermédio do SIG (Setor de Investigações Gerais) da delegacia de Nova Alvorada, realizou uma operação na última terça-feira (16), que sucedeu na prisão de um jovem de 18 anos, traficante de drogas e membro de uma organização criminosa.

O jovem estava em Campo Grande havia pouco tempo e pretendia comandar o comércio de drogas na cidade de Nova Alvorada do Sul.

A prisão ocorreu devido os policiais do SIG monitorarem a residência do rapaz e constatarem ele entregando cocaína a uma mulher.

O rapaz confessou que havia mais drogas em casa e autorizou a entrada dos policiais que apreenderam mais cinco quantidades da droga, uma balança de precisão, dinheiro, e apetrechos utilizados para o tráfico.

