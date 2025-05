Avô e neto são executados no bairro Moreninhas

Investigação busca apontar motivação para a execucação

Na noite do último sábado (24), um policial militar aposentado de 67 anos e o neto foram mortos a tiros de arma de fogo no bairro Moreninas em Campo Grande.

O homem foi identificado como Nelson Carvalho Vieira. Ele e o neto morreram no local. Ambos estavam em sua residência, na Rua Anacá no momento do crime. Os dois suspeitos estariam em uma Honda Biz branca

Informações preliminares da polícia, indicaram que os indivíduos teriam deixado a moto em uma esquina próxima da casa e um deles efetuou os disparos contra o avô e o neto.

A Polícia Militar e Perícia estiveram no local para os procedimentos de praxe.

O caso continua sendo investigado pela polícia.

