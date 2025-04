Fumacê percorre três bairros de Campo Grande nesta sexta-feira

Ação visa combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya

Nesta sexta-feira (11), o serviço de borrifação conhecido como Fumacê será realizado nos bairros Jardim Centro Oeste, Novos Estados e União, em Campo Grande. A ação está prevista para acontecer das 16h às 22h, com aplicação do inseticida pelas equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

O Fumacê, que utiliza a técnica de Ultra Baixo Volume (UBV) pesado, tem como foco eliminar os mosquitos adultos do Aedes aegypti, especialmente as fêmeas, que são as transmissoras das arboviroses. Para aumentar a eficácia da aplicação, a recomendação é que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem dos veículos.

As rotas programadas incluem os seguintes trechos: rua Braz Clementino Mendonça com rua Jaguar, no Centro Oeste; rua Eucalipto com rua Comandatuba, nos Novos Estados; e rua Antônio João Escobar com rua Otacílio de Souza, no União.

A execução do serviço está sujeita a alterações em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, já que essas condições climáticas podem comprometer a dispersão do inseticida.

