Mauro Vieira se reúne com secretário de Estado dos EUA para discutir tarifas sobre produtos brasileiros

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reúne nesta quinta-feira (13), em Washington (EUA), com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, para discutir o tarifaço que tem afetado diversos produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos. O encontro está previsto para começar às 17h (horário de Brasília) e é considerado estratégico para tentar reduzir as sobretaxas que vêm preocupando o agronegócio e a indústria nacional.

De acordo com fontes do governo federal, a reunião tem como objetivo avançar nas negociações bilaterais e buscar alternativas que minimizem os impactos das medidas impostas pelo governo norte-americano. As tarifas, que atingem setores como o de aço, café, suco de laranja e produtos agrícolas, têm sido apontadas como entraves ao comércio exterior brasileiro e à competitividade no mercado internacional.

Na quarta-feira (12), Vieira e Rubio já haviam tido um breve encontro durante um evento no Canadá, quando o chanceler brasileiro apresentou avanços técnicos sobre o tema e informou que o Brasil enviou, no dia 4 de novembro, uma proposta formal de negociação a Washington. O documento foi elaborado após uma reunião virtual entre as equipes econômicas e diplomáticas dos dois países.

Ainda na quarta, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em entrevista à Fox News que o país pretende reduzir parte das tarifas sobre as importações de café. Contudo, o republicano não especificou quais medidas serão adotadas nem o prazo para que as mudanças entrem em vigor. A expectativa é que o encontro entre Vieira e Rubio possa definir os próximos passos das tratativas comerciais e abrir caminho para um acordo que favoreça ambos os países.

Com informações do SBT News

