Confira o cronograma de rotina das salas de vacina nesta semana em Corumbá

Foram divulgados o cronograma semanal da rotina nas salas de vacina para o período de 31 de março a 04 de abril em Corumbá. Estão disponíveis imunzantes da gripe, dengue, covid entre outros e a população deve ficar atenta aos horários já que não haverá expediente em alguns dias nas unidades.

Além disso, os interessados devem observar o público alvo de cada vacina.

Cronograma semanal – De 31/03/25 a 04/04/25

Segunda a Sexta-feira

Horário de Funcionamento

07h30 às 10h30

13h30 às 16h30

ESF Bonifácio Tiaen – Bairro Padre Ernesto Sassida

02/04 – sem atendimento

ESF Simone Flores – Bairro Guatós

04/04 – fechado período vespertino

ESF Popular Velha – Bairro Popular Velha

03/04 – fechado período vespertino

ESF Gastão de Oliveira – Bairro Maria Leite

01/04 – fechado período vespertino

ESF Ênio Cunha1 – Bairro Cervejaria

31/03 – sem atendimento

03/04 – fechado período vespertino

ESF Rosimeire Ajala (BEIRA RIO)

Atendimento nos dias 31/03 e 01/04

ESF Angélica Anache – Bairro Vitória Régia

Horário de atendimento apenas período vespertino

02/04 – consulta médica

04/04 – sem atendimento

ESF Padre Ernesto – Bairro Dom Bosco

31/03 – Fechado período matutino (atendimento externo)

02/04 – fechado no período vespertino (consulta médica)

04/04 – fechado período vespertino

ESF Walter Victório – Bairro Cravo Vermelho

03/04 – Fechado no período vespertino

ESF Nova Corumbá – Bairro Kadwéus

18h às 21h30

ESF Zona Rural

terça a sexta – período matutino atendimento conforme cronograma

Maternidade de Corumbá

07h às 11h

BCG e HB para Recém-nascidos

Público – Alvo

*DENGUE – adolescentes de 10 a 14 anos conforme recomendação Estadual

*INFLUENZA

Idosos – acima de 60 anos

Gestantes

Crianças menores de 6 anos (5 anos 11 meses e 29 dias)

*Vacinas para COVID XBB COVID (para crianças e adultos)

*SERUM ZALIKA – disponível para acima de 12 anos

Com informações da Prefeitura de Corumbá.

