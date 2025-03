População pode fazer reclamações e sugestões em ouvidoria nas unidades de saúde da Capital

As próximas unidades a receber a visita da Ouvidoria são as do Imbirussu e Indubrasil.

Se você tem sugestões ou reclamações para fazer sobre alguma unidade de saúde da sua região, esse é o momento. A população de Campo Grande contará com a Ouvidoria-Geral do Sistema Único de Saúde (SUS) fazendo visita às 74 Unidades de Saúde da Família (USF) do município.

A ação tem como principal objetivo ouvir os cidadãos sobre a qualidade dos serviços prestados, além de coletar sugestões, elogios, reclamações, solicitações e até denúncias. As próximas unidades a receber a visita são o Imbirussu e Indubrasil.

No decorrer dessas ações, os usuários podem expor suas necessidades e obter esclarecimentos sobre os serviços ofertados pela SESAU. Para Silvia Bambokian, Ouvidora-Geral do SUS, a relevância dessa ação é de extrema importância e visa garantir que os serviços de saúde atendam às reais necessidades da população.

“A Ouvidoria vai até onde o cidadão está. Estamos ouvindo diretamente os usuários nas nossas Unidades de Atenção Primária, compreendendo as especificidades de cada local e garantindo que as vozes da população sejam ouvidas e respeitadas nas decisões que impactam a saúde pública. Iniciamos a ação no dia 10/03, e já passamos por 10 unidades, mas o trabalho não para por aqui. Nossa missão é visitar todas as 74 USF’s de Campo Grande para estimular a participação social, promover disseminação de informações em saúde, contribuindo assim para a democratização e ampliação dos direitos do cidadão usuário do SUS”, afirma Silvia.

Essas informações valiosas, obtidas pela a Ouvidoria-Geral do SUS servem para que a SESAU (Secretaria Municipal de Saúde) de Campo Grande deva identificar os problemas e busque soluções práticas para o atendimento à população.

As pessoas também podem fazer reclamações e sugestões também telefone pelo telefone da Ouvidoria 0800 314 9955.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.