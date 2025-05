Homem é preso por engravidar cunhada de 13 anos e abusar de enteada de 11 em Dourados

Violação sexual acontecia mesmo após o conhecimento da gravidez e genitora estava incrédula sobre os crimes

Na tarde desta quarta-feira (28), um homem de 35 anos foi preso pelo crime de esturpo de vulnerável contra a cunhada de 13 anos e da enteada de 11 anos em Dourados.

O esturpo resultou na gravidez da cunhada e ela teria sido violentada mesmo após a descoberta da gestação. A enteada de 11 também revelou que o padrasto passou a mão em seu corpo, em suas partes íntimas e ainda fez ameaça caso contasse ela para alguém.

A criança contou sobre a violência na escola onde estuda que acionou o conselho tutelar. Após o registro do boletim de ocorrência, a polícia divulgou que foi representada a prisão preventiva do homem, já que genitora estava incrédula sobre os crimes praticados e continuava convivendo com o homem.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados.

