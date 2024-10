Confira interdições no trânsito nesta sexta-feira em Campo Grande

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa que haverá interdições em diversas vias neste final de semana. Recomendamos que condutores e pedestres redobrem a atenção nas áreas afetadas e planejem rotas alternativas para evitar transtornos. A Agetran segue empenhada em garantir a segurança e fluidez no trânsito durante as interdições.

Confira as interdições no trânsito:

Dia 04 de Outubro

Evento Social

Local: Rua Guarapuava entre as ruas Três Poderes e a Rua Lagoa Rica

Horário: 08h às 10h e das 14h às 16h

Evento Religioso

Local: Rua Manoel da Nóbrega entre a Rua Felipe Camarão e a Rua Miguel Sutil

Horário: 16h às 23h

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.