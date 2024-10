Conclusão da ponte em Porto Murtinho e trecho paraguaio da Rota Bioceânica deve ocorrer em 2026

Reunião de acompanhamento das obras da Rota Bioceânica realizada na tarde dessa quinta-feira (3), coordenada pela Divisão de Integração de Infraestrutura do Ministério das Relações Exteriores revelou a previsão de conclusão da ponte sobre o Rio Paraguai, entre Porto Murtinho (Brasil) e Carmelo Peralta (Paraguai), bem como da pavimentação de trecho no lado paraguaio.

O secretário da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, participou da reunião representando Mato Grosso do Sul, acompanhado do assessor de Logística da Pasta, Lúcio Lagemann.

“Foi apresentado pelo Consórcio PYBRA que o cronograma de conclusão da obra da ponte é para fevereiro de 2026. Vínhamos trabalhando com a possibilidade de ficar pronto em novembro de 2025, mas agora ficou para fevereiro de 2026. As obras estão em ritmo normal, já conseguiram recuperar o atraso da paralisação no lado brasileiro, então as contratações estão todas andando”, disse o secretário.

A pauta da reunião teve seis itens: acompanhar o status da obra ponte Bioceânica; o status da obra de acesso à ponte Bioceânica; do recinto aduaneiro; cronograma consolidado das obras; interconexão com o Brasil e o status da obra no lado paraguaio.

Participaram representantes da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte), Ministério dos Transportes, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Ministério do Planejamento e Orçamento, Anvisa, do Consórcio Binacional PYBRA (encarregado pela obra da ponte), entre outros órgãos e instituições.

Segundo Verruck, as obras de pavimentação de rodovias no lado paraguaio também seguem dentro do cronograma. O trecho entre as cidades de Mariscal Estigarríbia e Poso Hondo deve ficar pronto em final de 2026. Já quanto às obras de acesso à ponte de Porto Murtinho, obra que integra o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) devem ter início em breve.

“Já montaram o canteiro de obra e já receberam a ordem de serviço. Estão contratando as pessoas e iniciarão pela construção das pontes”, completou.

Ainda com relação à readequação da BR-267 – que compreende a Rota Bioceânica no território de Mato Grosso do Sul – foi tratado sobre o trecho entre a localidade de Alto Caracol e Porto Murtinho. O Governo Federal vai investir R$ 200 milhões na recapacitação da rodovia nesse trecho, recursos já garantidos no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

“Informei que os 248 km da BR-267 entre Bataguassu e Nova Alvorada, que integram a Rota, agora vão para concessão dentro do conjunto de rodovias que compõem a rota da celulose e serão licitadas pelo Estado”, frisou Verruck.

Com relação às obras da área alfandegada, houve um pedido por parte da Receita Federal para revisitar o projeto, o que é considerado normal – conforme o secretário – “devido à complexidade da obra”.

Com Gov MS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram