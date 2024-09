Confira as ruas que serão interditadas no feriado de 7 de setembro em Campo Grande

Com o feriado da Independência do Brasil se aproximando, no próximo sábado (7), a Agetran (Agência Municipal de Transportes) informou as ruas que serão interditadas para festividades em Campo Grande.

A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e possam planejar outras rotas.

Confira abaixo as interdições:

Dia 06 de setembro

Evento: Montagem de arquibancadas e palanque oficial

Local: Avenida Afonso Pena entre a Avenida Calógeras e Rua Rui Barbosa em ambos os sentidos; Rua 13 de Maio entre Rua Dom Aquino e Rua 15 de Novembro

Horário: A partir das 20h do dia 06/09/2024, com previsão de liberação às 13h do dia 07/09/2024

Dia 07 de setembro

Evento: Desfile Cívico Militar

Local: Rua 13 de Maio entre Avenida Mato Grosso e Avenida Fernando Corrêa da Costa; Rua 14 de Julho entre Avenida Fernando Corrêa da Costa e Rua Barão do Rio Branco e entre a Rua Maracaju e Avenida Euler de Azevedo; Avenida Fernando Corrêa da Costa entre Rua Rui Barbosa e Avenida Calógeras no sentido Horto Florestal; Avenida Mato Grosso entre a Avenida Calógeras e Rua 13 de Maio no sentido Centro/Parque dos Poderes; Rua Antônio Maria Coelho, Rua Maracaju, Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, Rua Dom Aquino, Rua Barão do Rio Branco, Rua 15 de Novembro, Rua 7 de Setembro e Rua 26 de Agosto entre Avenida Calógeras e Rua Rui Barbosa.

Horário: A partir das 06h até às 13h

Rotas Alternativas: Para quem está no sentido Bairro Amambai/Parque dos Poderes pegar Avenida Calógeras e Avenida Fernando Corrêa da Costa;

Aos que estão no sentido Parque dos Poderes/Bairro Amambai, pegar Rua Pedro Celestino, Rua Calarge e Avenida Fábio Zahran.

