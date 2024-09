Presidente da ALEMS destaca políticas ESG nas ações de preservação do Pantanal

Para Gerson Claro, políticas de sustentabilidade serão determinantes para a redução dos impactos climáticos no Pantanal

Durante a sessão nesta quarta-feira (04), o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro falou sobre a importância das políticas ESG (Enviromental, Social and Governance), termo em inglês para Ambiental, Social e Governança, nas ações voltadas ao meio ambiente e preservação do Pantanal. O tema foi abordado durante discurso do deputado Paulo Duarte sobre a preocupação com o leito do Rio Paraguai e os impactos do clima no Pantanal.

Uma das maiores preocupações, segundo Paulo Duarte, está no risco que o Pantanal vem sofrendo com as atuais altas temperaturas de desertificação em pontos até então que eram alagados. Com a redução do volume de chuvas, o parlamentar reforçou que o tema deve ser analisado como uma mobilização sem qualquer viés partidário, priorizando as discussões sobre sustentabilidade.

O presidente da ALEMS, Gerson Claro, reforçou sobre a importância de investir nas políticas ESG, como um fator determinante para os próximos anos nos esforços de reduzir os impactos climáticos ambientais no Pantanal.

“O ESG é um conceito moderno e é composto por esses três pilares importantes. Não adianta procurar culpado. Temos que olhar a partir do hoje, do agora, criar políticas públicas e responsabilidades a partir daí, pois não vamos conseguir mudar a história do que já foi desmatado, mas daqui para frente sabemos que nós precisamos usar nossos rios para o desenvolvimento. Torná-los navegáveis, voltar políticas para as matas ciliares, agir com mais responsabilidade daqui para frente”, explicou o deputado.

