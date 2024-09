GCM forma primeira turma especializada em patrulhamento e escolta motorizada

Campo Grande dá um grande passo na segurança pública com a formatura da primeira turma do Curso Especializado Tático de Ações com Motocicletas e Escoltas (CETAME) da Guarda Civil Metropolitana (GCM), realizada na noite de terça-feira (03), se destacando como referência na formação de agentes especializados que serão essenciais para garantir a segurança e a ordem pública.

Os agentes passaram por 350 horas de treinamento intensivo, visando aprimorar as habilidades em patrulhamento com motocicletas, escolta de autoridades e ações táticas que exigem agilidade e precisão.

A prefeita Adriane Lopes destacou o papel vital da formação na segurança urbana: “No Dia Nacional do Guarda Civil Metropolitana, celebramos a conclusão deste curso não apenas como uma conquista, mas como um avanço significativo na segurança de nossa cidade. Estes 24 formandos são a nova geração de guardas prontos para proteger nossa comunidade com maior competência e segurança”, afirmou.

A prefeita também ressaltou o impacto do CETAME nas estratégias de segurança pública de Campo Grande: “Com o CETAME, estamos consolidando a Guarda Civil Metropolitana como um modelo de formação tática no país. Somos a terceira cidade brasileira a oferecer um curso tão completo, integrando desenvolvimento técnico, psicológico e físico. Isso eleva o padrão dos nossos profissionais e contribui para um ambiente mais seguro para todos”, completou.

Ela destacou ainda a importância da contínua valorização dos servidores e o reflexo disso na segurança pública. “A formação que comemoramos hoje é um reflexo do nosso compromisso com a excelência na segurança. Esses profissionais são a prova do progresso contínuo da nossa Guarda, traduzido em mais segurança e qualidade no atendimento à população”, concluiu.

Além da formação, Campo Grande tem investido significativamente na GCM com novos equipamentos, viaturas e armamentos. As iniciativas da Guarda, como a Ronda Municipal (ROMU) e o Grupamento Especializado de Motopatrulhamento (GEMOP), têm sido fundamentais para conter atividades criminosas e garantir um ambiente seguro.

Nos últimos dois anos, a GCM recebeu investimentos substanciais em frota, armamento, coletes e treinamentos, além de valorização contínua da carreira dos guardas, com promoções e um plano de cargos e carreiras inovador.

Com 1.286 agentes e uma proporção de 143 guardas para cada 100 mil habitantes, Campo Grande se destaca nacionalmente, superando cidades maiores como Goiânia, Porto Alegre e Belém em termos de efetivo proporcional.

