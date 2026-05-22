Confira as ruas da Capital que estarão interditadas para eventos neste fim de semana

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) divulgou as interdições programadas para este fim de semana, nos 23 e 24. Confira:
Data: 23/05/26
Horário: 14:00 às 22:00
Local: Rua Ranses, nº 71, entre as avenidas Guaicurus e Paes Barreto
Motivo: Ação social
Rota alternativa: Avenidas Guaicurus e Paes Barreto
Data: 23 e 24/05/26
Horário: 08:00 do dia 23/05 às 19:00 do dia 24/05/26
Local: Rua Armando Holanda, entre as ruas Marcos Ferraz e Rafael Hardi
Motivo: Evento Copa do Mundo Centauro
Rota alternativa: Ruas Marcos Ferraz e Rafael Hardi
Data: 23/05/26
Horário: 08:00 às 22:00
Local: Rua dos Crustáceos, entre as ruas Pedro Gomes e Naim Dibo
Motivo: Evento religioso (Conferência Missionária)
Rota alternativa: Rua dos Mariscos
Data: 23/05/26
Horário: 09:00 às 22:00
Local: Rua Conde de Pinhal, nº 79, entre as ruas Humberto Fernandes e Durena
Motivo: Evento comunitário social
Rota alternativa: Ruas Humberto Fernandes
Data: 24/05/26
Horário: 08:00 às 23:59
Local: Rua Quintino Bocaiúva, entre as ruas Bom Pastor e São Lino
Motivo: Evento beneficente “Black na Rua”
Rota alternativa: Rua São Félix
Data: 24/05/26
Horário: 07:00 às 10:00
Local: Avenida José Pereira, nº 107, entre as ruas José Ribas e Dalila Siqueira
Motivo: Evento religioso
Rota alternativa: Ruas José Ribas e Dalila Siqueira
Data: 24/05/26
Horário: 15:00 às 23:59
Local: Avenida Marinha, entre as ruas do Porto e Península
Motivo: Paquera no bairro
Rota alternativa: Ruas do Porto e Península
Data: 24/05/26
Horário: 16:00 às 23:00
Local: Rua Anselmo Selingardi, nº 1181, entre as ruas Domingos Belentani e Manoel Marcelino Rodrigues
Motivo: Paquera na comunidade
Rota alternativa: Ruas Maria Del Horno Samper e Valter Pereira do Valê
A Agetran reforça a importância de atenção redobrada por parte dos condutores durante o período das interdições para garantir a segurança e a fluidez do trânsito.