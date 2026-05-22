Funsat oferece 1.474 vagas, onde 1.120 não exigem experiência anterior nesta sexta-feira (22)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza nesta sexta-feira (22) um total de 1.474 vagas de emprego em Campo Grande. Além do atendimento regular nas unidades da Agência de Empregos, a Fundação também participa no sábado (23) do mutirão “Todos em Ação”, com mais uma edição itinerante do Emprega CG.

Do total de vagas anunciadas nesta sexta, 1.120 não exigem experiência anterior. As oportunidades de perfil aberto incluem funções como atendente de lojas (12 postos), consultor de vendas (30), operador de processo de produção (14), operador de telemarketing ativo (25) e servente de obras (10).

Já entre as vagas que exigem experiência comprovada estão ajudante de serralheiro, almoxarife, assistente de vendas, auxiliar de contabilidade, auxiliar de logística, captador de recursos, conferente de mercadorias e eletrotécnico.

A Funsat também oferece vagas prioritárias para o público PCD (Pessoa com Deficiência), com oportunidades para auxiliar de confecção (50 postos), auxiliar de linha de produção (2), empacotador à mão (2), repositor de mercadorias (2) e auxiliar de limpeza (1).

No sábado (23), o Emprega CG participa do mutirão “Todos em Ação” na Escola Municipal Professora Gonçalina Faustina de Oliveira, no Jardim Tarumã, com atendimento itinerante voltado à intermediação de vagas e orientações aos trabalhadores.

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