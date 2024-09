Confira as interdições do trânsito em Campo Grande neste fim de semana

Neste fim de semana, o trânsito de Campo Grande terá alterações em diversas rotas. A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e possam planejar outras rotas.

Confira as interdições:

Dia 13 de Setembro

Evento: Evento Social

Local: Rua Leonor Garcia Rosa Pires Nº300 entre a Rua Arquiteto Novas Artigas e Travessa Aziole Correia

Horário: 14h às 21h30

Evento: Evento Social Feira das Amigas

Local: Rua Atílio Banduci Nº357 entre a Rua Clóvis Mato Grosso e a Rua Moussa Hanna Tanous

Horário: 14h às 23h

Evento: Evento Social

Local: Rua Átomo entre a Rua Ponta Grossa e a Rua Porto Velho

Horário: 18h às 20h

Evento: Evento Político

Local: Rua Florão entre a Rua Juquiá e a Rua Santa Malvina

Horário: 19h às 20h30

Dia 14 de Setembro

Evento: Evento Social

Local: Rua Hanna Anache

Horário: 08h às 13h

Evento: Evento Social

Local: Rua Beira Rio Nº 424, entre Av. Prefeito Lúdio Coelho e a Rua Manoel Augusto Brito

Horário: 16h às 23h30

Evento: Corrida do Batalhão de Choque

Local: Av. Afonso Pena entre a Rua San Marino e Av. Do Poeta no sentido Centro- Bairro

Horário: 08h às 23h

Evento: 1ª Festa da Primavera da Associação de Moradores

Local: Rua Clineu da Costa Moraes entre a Rua Amin Lescani e a Rua Senador Queiroz

Horário: 08h às 23h59

Evento: 6ª Edição Feira Missionária

Local: Rua Dr. João Luderitz entre a Rua Manoel Joaquim de Moraes e a Rua Tupi, Rua Cabo Verde entre a Rua Dr. Lélis Espartel e a Rua Dr. João Luderitz

Horário: 15h às 23h

Evento: Festa da Primavera

Local: Rua Indianápolis entre a Rua Nazaré e a Rua Barbacena

Horário: 12h às 23h59

Evento: Evento Social

Local: Rua Florão entre a Rua Av. Fanorte e a Rua Alpestre

Horário: 15h às 22h

Dias 14 e 15 de setembro

Evento: Evento Beneficente Show de Prêmios

Local: Av. Panamericana entre a Rua Sacadura Cabral e a Rua Wagner Jorge Bortotto Garcia

Horário: Das 16h do dia 14 às 20h do dia 15

Dia 15 de Setembro

Evento: Evento Social

Local: Rua Do Retiro entre a Rua Iraúna e a Rua Pinhão

Horário: 10h às 22h

Evento: Evento Escola de Samba Vila Carvalho

Local: Rua Joaquim Manoel de Carvalho Nº395 entre a Rua Sodré e a Rua Henrique Vasques

Horário: 10h às 22h

Evento: Evento Político

Local: Rua Barbacena entre a Rua Piraputanga e a Rua Indianápolis

Horário: 06h às 13h

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.