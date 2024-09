Vídeo mostra carro pegando fogo após bater em poste na Av. Consul Assaf Trad

Acidente no início da manhã deste sábado (14) deixou um carro completamente destruído, após pegar fogo ao bater em um poste de iluminação na Avenida Consul Assaf Trad, em Campo Grande.

Não há informações das causas da batida. Entretanto, não houve registro de feridos no acidentes. Testemunhas que passavam pelo local filmaram o momento em que as chamas atingem parte do motor do veículo.

Uma das faixas da pista precisou ser interditada, até que o Corpo de Bombeiros pudesse controlar o fogo, que destruiu o carro por completo.

A Polícia Militar de Trânsito também esteve no local para controlar o fluxo da via e registrar a ocorrência. Confira o vídeo abaixo:

