Mais de meia tonelada de drogas é apreendida após perseguição em rodovia de Maracaju

Homem de 26 anos foi preso em flagrante transportando maconha e skink em carro de passeio



Um carregamento com mais de 500 quilos de drogas foi apreendido na última terça-feira (8) em Maracaju, a cerca de 158 quilômetos de Campo Grande, após perseguição na rodovia MS-164. A apreensão foi feita por agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), que preenderam em flagrante o motorista de um GM Astra carregado com maconha e skunk.

De acordo com informações da equipe que atuava na região, o veículo desobedeceu a ordem de parada durante uma barreira policial montada na zona rural do município. O condutor fugiu pela estrada, mas acabou alcançado pouco depois. Dentro do carro foram encontrados diversos fardos e tabletes de entorpecente.

A pesagem somou 522 quilos de maconha e 12 quilos de skunk, uma variação mais potente da cannabis. O homem de 26 anos, que não teve o nome divulgado, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Maracaju, onde o caso foi registrado.

O valor estimado da carga, segundo cálculo da polícia, é de cerca de R$ 1,1 milhão.

