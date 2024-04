Confira a pesquisa do pão e do leite em Três Lagoas

O tradicional pãozinho francês, e o leite de caixinha e saquinho foram pesquisados pelo O programa Municipal de Defesa do Consumidor de Três Lagoas (PROCON-TL). A pesquisa foi divulgada hoje(10).

No total, foram 20 estabelecimentos analisados. A diferença para leites de caixinha e leite de saquinho são de R$ 4,79 a R$ 10,25. Já para os pães a diferença é de R$ 10,00 a R$ 23,95.

Acesse a pesquisa

Pesquisa dos preços do pão e do leite em Três Lagoas completa

