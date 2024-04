Dezenas de jovens recebem certificados do curso de auxiliar em serviços para equinos

Na 84ª edição da Expogrande, 59 jovens que participaram do curso de três dias oferecido pela Prefeitura de Campo Grande, receberam Certificação do Curso de Auxiliar em Serviços Gerais para Equinos, nesta quarta-feira (10).

Por meio da Subea (Subsecretaria do Bem-Estar Animal) e a Sejuv (Secretaria Municipal da Juventude), o objetivo foi a qualificação profissional para que os futuros tratadores profissionais atuem garantindo o bem-estar de animais de grande porte, compreendendo a importância do comprometimento com a saúde e conforto desses animais, além de empregabilidade e geração de renda.

Agrônomo Igor de Salvador e o Médico Veterinário Leonardo Nogueira foram os professores voluntários e ensinaram o que acontece no rancho em relação aos cavalos que, de certa forma, são ensinamentos para vida, segundo eles.

Amanda Cinthia Matoso, 20, cursa medicina veterinária e procurou o projeto para se aprofundar no assunto. A universitária, que está no 5º semestre do curso na Uniderp (Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal), diz que se interessou pela forma que os professores abordaram o tema, além de ensinarem como cuidar dos animais na prática, fora das salas de aula.

Já Pedro Henrique, 16, quis aprender mais e preencher o currículo. Para a reportagem, afirmou que se interessou mais pela parte que ensina como tratar os cavalos e como olhar para eles, observando como está a saúde dos equinos.

A Prefeita Adriane Lopes agradeceu a dedicação dos participantes. “Tendo em vista a necessidade dessa mão de obra, foi gratificante para nós abrirmos o curso e ver que, em poucas horas, as vagas se esgotaram. Fico feliz em trazer para a Expogrande esse evento. A mãe de um aluno que participou do curso me perguntou por que os esportes equestres não são divulgados. Temos que fomentar esse tipo de esporte, porque temos mercado”, expressou.

Participaram também do evento a Secretária Adjunta da Sejuv, Michele Ferreira, junto com a Subsecretária da Subea, competidora e veterinária Ana Luiza Lourenço.