Balneário Municipal deixará de ter entrada gratuita esse ano em Três Lagoas

Em decreto publicado no Diário Oficial na segunda-feira(8), a Prefeitura de Três Lagoas prorrogou o prazo de gratuidade do ingresso para entrada no Balneário do Município.

Os interessados em frequentar o loca, têm até o até o dia 1º de julho para a entrada grátis. O decreto em quesão se trata do nº 350/2021.

É importante ressaltar que a gratuidade não se aplica aos quiosques cobertos, churrasqueiras e à utilização da rampa de embarque e desembarque de embarcações. Estes, por sua vez, obedecerão à ordem de pré-agendamento, com preenchimento de cadastro contendo os dados do responsável pela utilização e mediante pagamento da tarifa de utilização.

O Balneário Municipal é um espaço de lazer e recreação para a população, principalmente nos finais de semana e feriados. Com a prorrogação, estimula-se o turismo local e impulsiona a economia do município.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.