Confiança dos empresários do comércio em Campo Grande apresenta queda em fevereiro

Índice de Confiança dos Empresários do Comércio recua 2,6%, refletindo preocupações com condições econômicas e expectativas de contratação.

O Índice de Confiança dos Empresários do Comércio (ICEC) de Campo Grande registrou uma queda de 2,6% em fevereiro, atingindo 102 pontos, abaixo dos 104,8 pontos registrados em janeiro. Este recuo indica um aumento no pessimismo entre os comerciantes da capital sul-mato-grossense.

Em relação às condições atuais do setor, 30,6% dos empresários consideram que a situação piorou significativamente, enquanto 37,6% acreditam que houve uma leve piora. Apenas 3,2% dos entrevistados percebem uma melhora expressiva no cenário atual.

No âmbito interno das empresas, 16,7% dos empresários afirmam que as condições pioraram muito, e 34,8% observam uma leve piora. Por outro lado, 12,2% dos entrevistados notaram uma melhora significativa nas condições de suas próprias empresas.

As expectativas para o futuro do comércio também refletem cautela: 12,8% dos empresários preveem uma piora acentuada, enquanto 29,4% mantêm otimismo, esperando uma melhora significativa.

Em relação à contratação de funcionários, 9% dos empresários indicam uma expectativa de redução significativa nas contratações, enquanto 16,1% planejam aumentar consideravelmente suas equipes. No que tange aos investimentos, 15,7% dos entrevistados reduziram significativamente seus aportes, enquanto 14,6% aumentaram substancialmente seus investimentos.

Especialistas apontam que fatores como a possibilidade de aumento na taxa Selic, pressões inflacionárias e incertezas nas contas públicas podem estar contribuindo para a retração na confiança dos empresários do comércio em Campo Grande. Esses elementos geram cautela nas expectativas e decisões de investimento dos comerciantes locais.

A continuidade desse cenário dependerá de como a economia nacional e local se comportarão nos próximos meses, influenciando diretamente o nível de confiança e as estratégias adotadas pelos empresários do setor.

