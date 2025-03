Criança de 10 anos é atropelada enquanto andava de bicicleta em Rio Brilhante

Menino foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao hospital; para-brisa do carro ficou destruído com o impacto.

Uma criança de 10 anos foi atropelada na manhã deste sábado (1º) enquanto andava de bicicleta em Rio Brilhante, município a 158 quilômetros de Campo Grande.

O acidente ocorreu no prolongamento da Rua Benjamin Constant. Segundo informações preliminares, o menino teria entrado repentinamente na frente de um Chevrolet Onix branco, que não conseguiu frear a tempo.

Com o impacto, o para-brisa do veículo ficou destruído. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital para receber atendimento médico.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram