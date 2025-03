Mutirão Nacional de Renegociação de Dívidas começa em março com condições especiais

Iniciativa oferece oportunidades para consumidores regularizarem pendências financeiras junto a mais de 160 instituições

A partir deste sábado, 1º de março, tem início o Mutirão Nacional de Negociação e Orientação Financeira, promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em parceria com o Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e os Procons de todo o país. A ação, que se estende até 31 de março, conta com a participação de mais de 160 instituições financeiras, oferecendo aos consumidores condições especiais para renegociar dívidas em atraso.

Durante o mutirão, os consumidores poderão renegociar dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades de crédito contratadas junto a bancos e instituições financeiras. As condições oferecidas incluem descontos, prazos ampliados e taxas de juros reduzidas, visando facilitar a regularização das pendências financeiras.

Para aderir ao mutirão, os interessados podem entrar em contato diretamente com a instituição financeira credora por meio de seus canais oficiais ou acessar a plataforma Consumidor, que permite a comunicação direta entre consumidores e empresas para a solução de conflitos. Além disso, os Procons locais também estão à disposição para auxiliar nas negociações.

O Banco Central disponibiliza o sistema Registrato, que permite aos consumidores consultarem suas dívidas e verificarem informações sobre empréstimos e financiamentos ativos. Para acessar o sistema, é necessário possuir uma conta no portal Gov.br, canal de serviços digitais do Governo Federal.

Desde o início do mutirão, em 2019, já foram renegociados 33 milhões de contratos. Na última edição, realizada em novembro de 2024, foram repactuados 1,75 milhão de contratos. A expectativa para esta edição é ampliar ainda mais o número de consumidores beneficiados, contribuindo para a redução da inadimplência e promovendo a educação financeira no país.

Além das condições especiais para renegociação, o mutirão também busca promover a educação financeira, oferecendo orientações e ferramentas para auxiliar os consumidores a organizarem suas finanças e evitarem o endividamento futuro. O portal Meu Bolso em Dia, uma iniciativa da Febraban, disponibiliza conteúdos e recursos para ajudar na gestão financeira pessoal.

