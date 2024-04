Conexão urbana: Competição de skate de rua e atrações acontecem neste sábado em Nova Andradina

Neste sábado(6) acontece a 1º edição do Conexão Urbana na cidade de Nova Andradina. O evento acontece a partir das 14h, a praça da Morada do Sol.

O Conexão Urbana: Edição “Ruas” promete agitar a região com várias atividades urbanas com uma competição de street skate e atrações culturais. Na programção consta a participação dos grupos: Pantaneiras Skate Girls, Roda de Rima, de Breaking e participação da Feira Mulheres de Atitude. No encerramento terá show do artista douradense Milliano.

A competição, intitulada Surfe no Asfalto Street Skate, será disputada em três categorias, com duas modalidades diferentes: Best Trick, para iniciantes masculino e feminino, e Jam Sessions, que será disputada em formato misto. Todas as categorias terão premiações em dinheiro para os primeiros colocados.

O Conexão Urbana foi produzido pelo Gema e contemplado com recursos do Fundo de Investimentos Culturais do Mato Grosso do Sul.

Para mais detalhes sobre o regulamento e inscrições, os interessados devem acessar o link disponível no perfil do Instagram do projeto @conexaourbana67

