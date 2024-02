Expectativas e Preparativos já estão em Alta no comércio de Campo Grande

Com a chegada iminente do Carnaval a pouco dias, os comerciantes de Campo Grande se preparam para uma temporada que promete aquecer a economia local. Em meio à recuperação gradual pós-pandemia, o otimismo é evidente nas ruas da cidade, com estabelecimentos comerciais de diversos segmentos antecipando um aumento nas vendas e na movimentação de clientes durante o período festivo.

Para muitos comerciantes, o Carnaval representa mais do que apenas uma celebração cultural; é uma oportunidade crucial de impulsionar os negócios após um período desafiador marcado por restrições e incertezas. O clima de otimismo é perceptível, com empresários demonstrando confiança na capacidade do evento em impulsionar as atividades comerciais em Campo Grande seja ela no setor de fantasias,bares ou restaurantes.

Os setores mais diretamente beneficiados incluem a venda de adereços carnavalescos, fantasias, alimentos e bebidas, bem como serviços de hospedagem e turismo. Alguns shoppings já estão preparando dentro dos seus comércios seu próprio carnaval para atrair o folião e impulsionar as vendas o pátio Central é um deles.

O Pátio Folia deste ano esta com uma programação especial de 09 a 13 de fevereiro, nosso tradicional carnaval do centro oferecerá aos nossos clientes Happy Hour especial, bailinho, recreações e concurso de fantasia. Já no setor de fantasias o São Gonçalo está tendo procuras de fantasias para adulto, para os blocos e para os esquenta que já estão a todo vapor na capital.

“Estamos bem confiante, com uma expectativa muito boa, e esperamos um acréscimo nas vendas de 10 a 15% em relação ao ano passado.” Ressaltou Ana Carolina. À medida que o Carnaval se aproxima, o comércio de Campo Grande se prepara para uma temporada de oportunidades e desafios. O otimismo prevalece entre os empresários, que veem na festividade uma chance de recuperação e crescimento econômico.

