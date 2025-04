Comércio exterior cresce em 2025

Setor registrou 10,8% mais exportações e somente na 3ª semana de abril, registrou-se superávit de US$ 1,5 bi

De janeiro até a 3ª semana de abril de 2025, a balança comercial registrou US$ 96,2 bilhões nas exportações. Já as importações chegaram a US$ 81,6 bilhões, com saldo positivo de US$ 14,6 bilhões e corrente de comércio de US$ 177,8 bilhões.

Somente na 3ª semana de abril de 2025, a balança alcançou superávit de US$ 1,5 bilhão e corrente de comércio de US$ 10,8 bilhões, resultado de exportações no valor de US$ 6,1 bilhões e importações de US$ 4,6 bilhões.

No mês de abril, as exportações somam US$ 18,9 bilhões e as importações, US$ 14,3 bilhões, com saldo positivo de US$ 4,6 bilhões e corrente de comércio de US$ 33,2 bilhões. Esses e outros resultados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC).

Fazendo um comparativo mensal, nas exportações, comparadas as médias até a 3ª semana de abril/2025 (US$ 1,451 bi) com a de abril/2024 (US$ 1,379 bi), houve crescimento de 5,3%. Em relação às importações houve crescimento de 10,5% na comparação entre as médias até a 3ª semana de abril/2025 (US$ 1,1 bi) com a do mês de abril/2024 (US$ 995,29 milhões).

Balança Comercial Preliminar Parcial do Mês | 3ª Semana de abril/2025.

Assim, até a 3ª semana de abril/2025, a média diária da corrente de comércio totalizou US$ 2,551 bi e o saldo, também por média diária, foi de US$ 350,98 milhões, houve crescimento de 7,5% na corrente de comércio.

Exportações e Importações por Setor e Produtos

No acumulado das exportações, até a 3ª semana do mês de abril/2025, comparando com igual mês do ano anterior, o desempenho dos setores pela média diária foi o seguinte: crescimento de US$ 19,89 milhões (5,4%) em Agropecuária e de US$ 72,09 milhões (10,8%) em produtos da Indústria de Transformação; já na Indústria Extrativa houve queda de US$ 23,46 milhões (-6,9%).

No acumulado das importações, o desempenho dos setores pela média diária foi o seguinte: crescimento de US$ 6,08 milhões (24,4%) em Agropecuária e de US$ 103,54 milhões (11,6%) em produtos da Indústria de Transformação; houve queda de US$ 5,1 milhões (-7,0%) em Indústria Extrativa.

Com informações da Agência Gov.

