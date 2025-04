Professores de todo o Estado paralisam atividades nesta quarta (23) em defesa da educação pública

Mobilização nacional cobra concurso público, valorização dos profissionais e fim da terceirização nas escolas



Não haverá aula nas escolas da rede municipal e estadual de Campo Grande e em outros municípios de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (23). Professores e trabalhadores da educação decidiram aderir à paralisação nacional convocada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), como parte da 26ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública.

A decisão foi tomada em assembleias realizadas nesta terça-feira (22), com participação da Federação dos Trabalhadores da Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems) e do Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP), que oficializaram a adesão ao movimento.

Entre as pautas defendidas estão a realização de concurso público, o cumprimento do Piso Nacional do Magistério, a revogação da alíquota previdenciária de 14% para aposentados, melhores condições de trabalho e o fim da terceirização nas unidades escolares. A saúde dos profissionais da educação também está entre os temas destacados pelos organizadores.

Em Campo Grande, a concentração da mobilização ocorrerá a partir das 9h na Praça do Rádio, localizada na Avenida Afonso Pena, no centro da cidade. A paralisação deve reunir professores, servidores da educação e apoiadores das pautas levantadas pelos sindicatos.

A mobilização tem alcance nacional e busca pressionar os governos estaduais e federal por avanços concretos nas políticas públicas voltadas à educação básica.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram