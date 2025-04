Aumento de casos de doenças respiratórias deixam Hospital da Vida sem vagas na UTI e UPA’s sobrecarregadas

Desde o ínico de abril hospital e unidades enfrentam sobrecarga nos atendimentos

A Secretaria Municipal de Saúde de Dourados (Sems) divulgou um alerta de que o sistema de saúde local está sobrecarregado devido ao aumento de casos de doenças respiratórias na cidade. Segundo a pasta entre 07 e 22 de abril, 85 pessoas foram atendidas com este diagnóstico ou outras patologias respiratórias.

O hospital da Vida está sem vagas nos leitos de UTI e Unidades de Ponto Atendimento (UPA) também estão lotadas. Além do alerta quanto a sobrecarga na rede assistencial, a secretaria reforçou o pedido para que as pessoas inclusas nos grupos prioritários estabelecidos contra a gripe, busquem se vacinar.

Do total de atendimentos (85), 29 foram crianças, o que reforça a necessidade de atenção aos cuidados com essa faixa etária, neste período de maior circulação de vírus respiratórios.

O secretário de Saúde, Márcio Grei Alves Vidal de Figueiredo, informou que a situação impactou os leitos da enfermaria quanto de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da cidade. “É um período delicado, sazonal das síndromes gripais e estamos com todos os leitos de UTI do Hospital da Vida lotados”, afirma. “Vale lembrar que essa unidade atende toda a região”, enfatiza. “Também tivemos um aumento considerável de atendimentos diários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e estamos em situação de alerta também no Hospital Universitário (HU)”, ressalta o secretário.

O secretário também disse que é importante crianças se vacinarem “As vacinas estão disponíveis e são fundamentais para frear a circulação viral, evitar um possível surto, reduzir a gravidade dos quadros clínicos e evitar internações”, destaca o secretário de Saúde, Márcio Grei.

O período sazonal das síndromes gripais, entre abril e julho, com temperaturas mais amenas, gera aumento de notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Vacinação em Dourados

Desde o o início da campanha de imunização da gripe influenza, em abril, 11.090 pessoas pertencentes aos grupos prioritários foram vacinadas na cidade. A meta populacional da secretaria é atingir 100 mil pessoas.

A dose está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde e no Pronto Atendimento Médico (PAM). Diversas unidades tiveram horário de atendimento ampliado e em dias de feriados, por isso é importante buscar saber sobre os horários da unidade mais próxima.

Os grupos prioritários para se vacinar contra a gripe de acordo com Ministério da Saúde da vacinação são: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde, professores, forças de segurança e salvamento, forças armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, profissionais do transporte coletivo, portuários, trabalhadores dos Correios, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas, pessoas com doenças crônicas e idosos com 60 anos ou mais.

