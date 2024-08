Comércio de Campo Grande poderá funcionar no feriado de 26 de agosto

Apesar do feriado municipal no dia 26 de agosto, quando se comemora o aniversário de Campo Grande, o comércio poderá abrir normalmente. A informação foi confirmada através da Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre o Sindivarejo CG (Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande), Fecomércio MS e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande.

Com isso, os comerciantes que desejam trabalhar normalmente precisam cumprir algumas formalidades junto ao Sindicato dos Empregados. É necessário informar a intenção em até cinco dias antes, além do pagamento de R$ 22 por empregado.

O horário de trabalho nos feriados, com exceção dos estabelecimentos localizados nos shoppings, será das 9h às 18h. O intervalo deve ser de, no mínimo, 1h.

Para cada dia trabalhado, o empregado terá direito a uma folga compensatória, a ser concedida preferencialmente na semana seguinte e no intervalo máximo de 15 dias.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram