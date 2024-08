Gabarito preliminar oficial do CNU será divulgado amanhã

Os candidatos que participaram do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), realizado no último domingo (18) em todo o país, poderão conferir o gabarito preliminar oficial da prova objetiva amanhã, terça-feira (20). O cronograma do certame, divulgado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, também estipula um período entre os dias 20 e 21 para a apresentação de eventuais recursos relacionados às questões ou aos gabaritos divulgados.

Após essa fase, a próxima data importante no calendário dos candidatos será 10 de setembro, quando o Ministério disponibilizará a imagem do cartão-resposta, permitindo que os participantes façam uma checagem detalhada.

As notas finais das provas objetivas e as notas preliminares da parte discursiva serão divulgadas no dia 8 de outubro. Caso desejem, os candidatos poderão solicitar uma revisão das notas da parte discursiva entre os dias 8 e 9 de outubro. A divulgação da nota final das provas discursivas está programada para 17 de outubro.

O CPNU, conhecido como o “Enem dos Concursos”, contou com 2,1 milhões de inscritos que disputam 6.640 vagas distribuídas em 21 órgãos da administração pública federal. Contudo, o índice de abstenção ultrapassou 50%, o que significa que mais da metade dos inscritos não compareceram para realizar as provas.

Os cadernos das 36 provas estão já estão disponíveis no site do CNPU.

