Dois jovens são baleados em Campo Grande em um intervalo de dez minutos

Na noite de domingo (18), em um intervalo de apenas dez minutos, dois jovens foram baleados em regiões distintas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Os casos ocorreram no Bairro Nova Lima, na região norte da cidade, e no Portal Caiobá, separados por cerca de 21 quilômetros.

O primeiro incidente aconteceu por volta das 21h20 quando um jovem de 28 anos foi baleado no pé durante uma discussão em uma conveniência localizada na Rua Gualter Barbosa, no Bairro Nova Lima. De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem entrou em um confronto verbal com um homem desconhecido, que, durante a confusão, sacou uma arma e disparou contra ele.

Após o crime, o atirador, que estava acompanhado de duas pessoas e parecia estar bem vestido, fugiu do local. A Polícia Militar foi acionada, mas a vítima não conseguiu fornecer detalhes sobre as características do agressor ou o veículo usado na fuga. O jovem foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande. Até o momento, o atirador não foi identificado.

Quase ao mesmo tempo, às 21h30, do outro lado da cidade, na Rua Cachoeira do Campo, no Portal Caiobá, um jovem de 22 anos também foi alvo de disparos. A vítima foi atingida de raspão na costela por um atirador desconhecido que, segundo o relato do jovem, estava a pé no momento do ataque.

O Batalhão de Choque da Polícia Militar foi acionado para tentar localizar o suspeito, mas até o momento ele não foi encontrado. No local do crime, a perícia recolheu cinco cápsulas de pistola 9 milímetros, evidenciando a gravidade do ocorrido.

Ambos os casos foram registrados na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como lesão corporal dolosa e disparo de arma de fogo. As investigações estão em andamento para identificar os autores dos disparos e elucidar as circunstâncias dos ataques.

