Gerson Claro solicita motocicletas para o 13º Batalhão da PM em Paranaíba

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro (PP), apresentou nesta quarta-feira (11) durante sessão plenária uma indicação solicitando a viabilização de motocicletas para o 13º Batalhão da Polícia Militar de Paranaíba.

A proposta atende a uma demanda encaminhada pelo vereador Andrew Robalinho, do município de Paranaíba e será enviada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e ao Comando-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a justificativa, o município tem enfrentado desafios crescentes na organização do fluxo viário, com pontos de congestionamento que dificultam a atuação das viaturas convencionais e comprometem a agilidade no atendimento das ocorrências. O emprego de motocicletas, nesse contexto, é considerado estratégico para reforçar o policiamento preventivo, ampliar a fiscalização do trânsito e fortalecer a presença ostensiva da Polícia Militar

Ao defender a indicação em plenário, Gerson Claro destacou a importância do reforço estrutural para garantir eficiência na segurança pública. “Estamos encaminhando essa solicitação ao secretário de Justiça e Segurança Pública e ao comandante-geral da Polícia Militar para que seja viabilizada a destinação de motocicletas ao 13º Batalhão de Paranaíba. É uma demanda que atende a uma necessidade real do município. Sabemos que, no trânsito e nas ocorrências urbanas, a motocicleta garante mais agilidade, rapidez no atendimento e maior presença policial nas ruas”, afirmou.

Segundo o parlamentar, a medida contribui para melhorar o ordenamento do tráfego, dar mais condições de trabalho aos policiais militares e ampliar a sensação de segurança da população.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram