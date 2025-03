Com transparência nos processos de tratamento, Águas Guariroba entrega relatório da qualidade da água aos campo-grandenses

Além da excelência na entrega diária da melhor água do país, a Águas Guariroba trabalha com transparência em relação a todos seus procedimentos que garantem essa qualidade. Para isso, neste mês de março, os leituristas da concessionária farão a entrega do Relatório Anual da Qualidade da Água aos moradores da Capital.

“Nesse documento nós detalhamos todo processo de análises da água durante o tratamento em 2024. Mostra o cuidado diário que temos para que a água chegue sempre com todos os parâmetros exigidos por lei aos campo-grandenses”, explica o gerente de Operações da Águas Guariroba, José Henrique da Cruz.

A concessionária possui mais de 300 pontos de monitoramento espalhados por toda Campo Grande. Somente em 2024 foram coletadas 76,8 mil amostras de água bruta e tratada, onde realizamos mais de 510,9 mil análises.

São 114 parâmetros analisados para garantir que a água seja potável, incolor e insípida (sem sabor).

“Somos responsáveis por cada gota de água que chega à torneira da casa de todos os campo-grandenses. Todos os anos realizamos essa entrega para termos transparência sobre nossos procedimentos que garantem a qualidade na nossa entrega. E em 2025 escolhemos o mês de março, onde também celebramos o Dia Mundial da Água”, comentou Gabriel Buim, diretor-presidente da concessionária.

A divulgação do Relatório Anual da Qualidade da Água oferece transparência ao monitoramento de qualidade da água realizado pela Águas Guariroba e garante o cumprimento do Decreto Federal nº 5.440, de 2005, que tem como principal objetivo garantir ao consumidor o direito à informação sobre a qualidade da água a ele fornecida.

“Levamos a melhor água do país para cada um, todos os dias. Cuidamos da saúde e qualidade de vida com excelência, respeito e comprometimento. Este relatório comprova nossa eficiência na captação, no tratamento e na distribuição de água para todas as famílias”, completou a diretora-executiva da Águas Guariroba, Francis Faustino.

O relatório traz ainda a orientação para limpeza da caixa d’água a cada seis meses, garantindo assim a manutenção da qualidade da água.

De onde vem a água de Campo Grande?

A Águas Guariroba possui diversos pontos de captação de água, tanto superficiais, como subterrâneos.

Atualmente, 41% da água consumida pelos campo-grandenses vem do córrego Guariroba, 11% do córrego Lageado e o restante é captado de 154 poços subterrâneos.

Essa diversidade de fontes faz com que o sistema de abastecimento da Capital seja resiliente e suporte até mesmo situações mais adversas como épocas de estiagem e de temperaturas elevadas.

