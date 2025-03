Jovem é executado com vários tiros na cabeça em Paranhos

Oércio Hara, de 26 anos, foi morto com vários tiros na cabeça após ter a casa invadida por oito homens armados e vestidos como militares na madrugada desta terça-feira (11), na cidade de Paranhos, a cerca de 462 quilômetros de Campo Grande. O pai de Oércio, de 45 anos, também foi atingido por tiros, mas foi socorrido com vida.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu na Aldeia Pirajuí, localizada a aproximadamente 20 quilômetros da área urbana de Paranhos. De acordo com informações apuradas, os oito homens chegaram em veículos com placas paraguaias e usavam roupas semelhantes a uniformes militares. Eles afirmaram ser policiais antes de invadir a residência onde estavam pai e filho.

Os criminosos tiraram Oércio de dentro do quarto, onde ele dormia, e o levaram até a frente do pai. Em seguida, dispararam dezenas de vezes contra a cabeça do jovem. O pai tentou fugir, mas foi atingido por três tiros. Ele foi socorrido e levado ao hospital da cidade com vida.

Policiais civis, militares e peritos estiveram no local para colher provas e ouvir testemunhas. Até o momento, não há informações sobre a motivação e a autoria do crime. O caso segue sob investigação pelas autoridades locais, que analisam possíveis ligações com crimes na região de fronteira.

