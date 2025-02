Registros de pressão da Águas Guariroba reduzem perda de água por vazamentos

Para diminuir perdas e aprimorar o registro de dados da pressão da rede de água de Campo Grande, a Águas Guariroba iniciou instalação de loggers pela Cidade no mês de fevereiro. O projeto busca otimizar o abastecimento, contribuindo para o consumidor e o meio ambiente.

Os loggers de pressão são dispositivos que monitoram a pressão da água nas redes de distribuição da concessionária, permitindo detectar problemas como vazamentos e pontos com baixa pressão. Atualmente a Águas Guariroba está espalhando mais de 50 loggers em diversas regiões da Capital.

“O logger é um equipamento que registra os dados de pressão em tempo real. Com os dados é possível realizar análises e monitoramento constante, onde podemos agir para corrigir falhas, otimizando o uso de recursos e melhorando o abastecimento de forma constante”, explicou Jose Henrique da Cruz Ferreira, gerente de Operações na Águas Guariroba.

O equipamento armazena informações a cada quinze minutos e repassa para o banco de dados. A partir das informações enviadas pelos loggers, um programa de inteligência artificial aprende com os dados e passa a criar avisos de manutenção da pressão da rede.

“Os loggers também contribuem para a sustentabilidade de todo nosso sistema, ajudando a reduzir o consumo de energia e evitar o desperdício de água”, comentou Paulaine Oliveira, analista do Centro de Controle de Operações.

Campo Grande é uma das cidades vencedoras no 8º Prêmio Casos de Sucesso, que reconhece boas práticas de municípios no âmbito do abastecimento de água e esgotamento sanitário. A premiação prestigia cidades que estão avançando nos indicadores de água e saneamento, com base nos dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS).

A Capital foi reconhecida na categoria ‘Atingimento das Metas de Perdas de Água’. A cidade é a segunda capital com o menor índice de perda de água do país, com índice de 19,7%.

Esse indicador teve uma grande redução de 2006, quando registravam 56% de perdas de água, até hoje. Resultado de empenho de tecnologias e inovações no sistema de abastecimento gerenciado pela Águas Guariroba.