Com sistema de monitoramento 24h, Águas Guariroba cumpre compromisso de levar a melhor água do país a toda Campo Grande

Com sistema de monitoramento inteligente, a Águas Guariroba trabalha 24 horas por dia para manter o abastecimento de Campo Grande constante. São mais de 270 milhões de litros de água tratados e distribuídos diariamente aos campo-grandenses.

“Temos a missão e o compromisso de levar a melhor água do país para quase 1 milhão de habitantes de Campo Grande todos os dias. É uma grande responsabilidade que cumprimos com muito respeito e profissionalismo”, afirma o gerente de Operações da concessionária, José Henrique da Cruz.

Para o controle de toda essa operação, o Centro de Controle de Operações (CCO) é o verdadeiro “coração” da concessionária. Localizado em um ambiente altamente tecnológico, o CCO gerencia e monitora todas as operações essenciais para garantir o fornecimento de água e a coleta e tratamento de esgoto à população.

Ali, uma série de telas e sistemas avançados se interconectam para fornecer uma visão em tempo real de toda a malha de tubulação da cidade, permitindo um controle preciso e eficiente.

Cada tubo e cada válvula dentro dessa complexa rede de distribuição de água é monitorado minuciosamente pelo CCO, que assegura que o fluxo de água chegue sem interrupções desde as captações até os domicílios dos moradores.

Com a ajuda de sensores e softwares de última geração, os operadores conseguem detectar qualquer variação no sistema, para que o ajuste necessário seja executado, permitindo uma resposta rápida e eficaz.

“O CCO não apenas monitora o funcionamento da infraestrutura, mas também antecipa possíveis gargalos e ajusta o fornecimento conforme as necessidades da cidade, por meio de um sistema resiliente e interligado na cidade toda. A capacidade de análise em tempo real e a automatização dos processos tornam o CCO uma ferramenta indispensável para o gerenciamento de um recurso tão vital que é a água, garantindo que ela seja distribuída de maneira eficiente, sustentável e sem desperdícios”, explica Alex Halley, supervisor do CCO.

Quando há alguma intercorrência ou solicitação de morador, as equipes da Águas Guariroba são imediatamente mobilizadas para garantir que o atendimento seja ágil e eficiente.

Desde o momento em que a solicitação chega ao Call Center, iniciamos um processo coordenado que envolve diversas etapas para assegurar que todas as demandas sejam atendidas de forma satisfatória. Pelo menos 10 colaboradores são mobilizados, começando com a abertura da Ordem de Serviço, que é registrada e monitorada pelo CCS (Centro de Controle de Serviços).

A partir desse ponto, a Ordem de Serviço é acompanhada de perto até a execução da manutenção, garantindo que todas as etapas do processo sejam cumpridas dentro dos padrões de qualidade estabelecidos.

As equipes da Central de Serviços estão sempre prontas para atuar rapidamente, garantindo que o serviço seja prestado com a máxima eficiência e sem prejudicar a experiência dos moradores.

“Sempre que solicitamos algum serviço ou alguma demanda, o serviço vem rápido. Os funcionários da Águas Guariroba são muito atenciosos e educados. As equipes que nos atenderam foram excelentes”, comenta Luciene Rezende, liderança do bairro Nova Bahia.

