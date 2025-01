Família com bebê de 1 ano é socorrida após acidente entre carro e caminhão na BR-376

Durante a tarde de quarta-feira (15), os passageiros de um veículo Ford Fiesta sofreram um grande susto após colidirem com um caminhão na rodovia BR-376, no trecho entre Ivinhema e o Distrito de Amandina. O impacto foi tão forte que arrancou uma das portas e uma das rodas do carro.

O veículo estava ocupado por cinco pessoas: a condutora, uma mulher de 32 anos, um rapaz de 27 anos, uma passageira de 59 anos e um bebê que completou um ano no dia do acidente. Apenas quem dirigia o carro, sofreu os ferimentos mais graves, mas todos os outros ocupantes foram socorridos conscientes e orientados. As vitimas foram levadas ao Hospital Municipal para avaliação médica.

Segundo informações locais, o condutor do caminhão, que transportava piscinas, não sofreu ferimentos e permaneceu no local até a chegada da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Ainda não há informações sobre a causa do acidente.