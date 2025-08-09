Criança aparece machucada na escola e conta ter sido queimada com colher pela mãe, em Campo Grande

Nesta ultima sexta-feira (8) uma criança, que não teve suas informações divulgadas, foi para a escola com diversas queimaduras pelo corpo, em Campo Grande. Quando questionada, a criança confessou que os machucados haviam sido feitos por sua própria mãe após comer um doce.

Segundo informações iniciais, quem percebeu as queimaduras no corpo da criança foi a coordenadora pedagógica da escola da vítima. Durante conversa, ele confessou que sua mãe teria lhe queimado com uma colher quente após ele comer o doce dela. A GCM (Guarda Civil Metropolitana) foi acionada pela instituição.

Devido à gravidade da situação, a vítima foi encaminhada para a DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente). Já a suspeita não estava em casa, mas informou que também estaria a caminho da delegacia para prestar depoimento.

O caso está sendo investigado.