Tempestade destrói barracão e causa estragos em Paraíso das Águas

Uma tempestade com ventos entre 60 e 100 km/h, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), causou sérios estragos em Paraíso das Águas, município localizado a 277 quilômetros de Campo Grande, na quarta-feira (16). O forte vendaval destruiu completamente um barracão de estrutura metálica e telhado de zinco no Bairro Portal Paraíso.

De acordo com o site BNC Notícias, a força do vento foi tão intensa que a estrutura do barracão foi arrancada do solo. Este é o segundo incidente envolvendo propriedades do mesmo empresário. Na última sexta-feira (11), outro barracão recém-construído, em outra rua da cidade, também sofreu danos devido à passagem de um temporal.

Além do barracão, outros pontos da cidade foram severamente afetados. Casas tiveram telhados arrancados, muros foram derrubados e várias árvores caíram, bloqueando ruas, danificando imóveis e veículos. As equipes da prefeitura foram mobilizadas para avaliar os danos e liberar as áreas atingidas.

Em resposta à situação, o prefeito Anízio Andrade declarou: “Mais uma vez, enfrentamos uma situação de calamidade. Estamos trabalhando incansavelmente para minimizar os impactos e ajudar as famílias que sofreram prejuízos. Logo pela manhã, nos reuniremos para tomar novas medidas”.

O temporal que passou por outras cidades do Estado na terça-feira também causou prejuízos. Em São Gabriel do Oeste, uma árvore foi arrancada pela raiz na praça do Bairro Fênix, e o muro do lixão foi derrubado. O volume de chuva foi de 9,6 mm, conforme o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).

Embora a previsão para grande parte de Mato Grosso do Sul indique tempo firme, há possibilidade de novas chuvas e tempestades devido ao calor e umidade disponíveis. Rajadas de vento podem atingir entre 40 e 60 km/h, segundo os meteorologistas.

