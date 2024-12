Com programa MS Ativo, Governo investe em obras que levam desenvolvimento aos 79 municípios

Lançado em abril de 2024, o programa MS Ativo tem transformado o cenário dos 79 municípios do Mato Grosso do Sul com investimentos que somam mais de R$ 1,5 bilhão em obras de infraestrutura urbana.

Somente nos últimos três meses, foram licitadas 40 obras no valor de aproximadamente R$ 400 milhões, com base na Nova Lei de Licitações e Contratações, que estabelece normas para a contratação de obras e serviços de engenharia, reforçando o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida dos sul-mato-grossenses.

Com foco na gestão pública orientada para resultados, o MS Ativo representa um novo modelo de parceria entre o governo estadual e os municípios, atuando de maneira direcionada conforme as demandas locais. Segundo o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, o programa tem papel fundamental no avanço do municipalismo e no fortalecimento das cidades. “Estamos trabalhando para universalizar a pavimentação asfáltica nos municípios e levar obras essenciais que trazem benefícios reais para a população. Esse compromisso é fundamental para o desenvolvimento e a qualidade de vida dos sul-mato-grossenses. Estamos debruçados nesses projetos”, destaca o secretário.

Obras Duque de Caxias

Campo Grande receberá um boom de investimentos em 2025 em parceria com o Governo do Estado. Mais de R$ 103 milhões estão previstos em novas obras, atualmente em análise na Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), em melhorias que estão chegando nos bairros Nova Lima, Vila Nasser, Bosque das Araras, Jardim Itatiaia, Tiradentes, Jardim Mansur, Ramez Tebet e à região do Prosa. O projeto ainda inclui intervenções importantes em corredores de ônibus e obras de infraestrutura urbana em áreas estratégicas. Além disso, a cidade conta com R$ 78 milhões em obras em andamento em regiões como Duque de Caxias, Córrego Imbirussu, Jardim Nashiville, Portal Caiobá, Jardim Noroeste, North Park e Centenário.

No interior do Estado, diversas cidades têm recebido investimentos robustos em infraestrutura com obras na saúde e segurança pública. Em Dourados, por exemplo, estão em execução a ampliação e construção da terceira etapa do Hospital Regional, a edificação do Centro de Diagnóstico e Especialidades, do prédio do Serviço de Verificação de Óbito e a reforma do Hemocentro. Já em Ponta Porã, a restauração do prédio histórico do 4º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como “O Castelinho”, representa um marco na preservação do patrimônio e reforço estrutural da segurança pública. Cidades como Chapadão do Sul e Dois Irmãos do Buriti também estão sendo beneficiadas com a construção e reforma de unidades policiais e penitenciárias, essenciais para melhorar a segurança e os serviços públicos oferecidos à população.

Entre abril e o primeiro quadrimestre de 2024, o MS Ativo já resultou na assinatura de 113 convênios com prefeituras, totalizando R$ 427 milhões em repasses. Desse montante, R$ 325,6 milhões foram destinados a obras urbanas em 42 municípios, evidenciando a prioridade do programa na infraestrutura urbana, com o investimento já superando R$ 195 milhões em 2024. Atualmente, o Governo do Estado mantém em andamento 31 contratos e fiscaliza outros 73 convênios entre secretarias estaduais e prefeituras, movimentando R$ 152 milhões em contratos ativos e R$ 188 milhões em convênios.

Com foco no futuro, a Seilog e a Agesul já planejam ações estratégicas para 2025, com a realização de reuniões técnicas entre secretários municipais de obras e prefeitos. O objetivo é orientar as gestões locais quanto aos critérios de aprovação de projetos e à importância da elaboração de propostas de qualidade, um dos grandes desafios enfrentados atualmente pelos municípios.

O programa MS Ativo reafirma o compromisso do Governo do Mato Grosso do Sul com a eficiência da gestão pública e o desenvolvimento municipal, consolidando um modelo de parceria que promove crescimento econômico, infraestrutura moderna e melhores condições de vida para os cidadãos de todas as regiões do Estado.

Com informações da Agncia de Notícias de MS.