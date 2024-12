Segundo dia de colação de grau na Cidade Universitária teve formandos de Jornalismo e outros 24 cursos

A segunda noite de colação de grau da Cidade Universitária foi realizada no sábado, 14 de dezembro, no Ginásio Moreninho. A cerimônia reuniu concluintes de 25 cursos dos Institutos de Química (Inqui), Física (Infi) e Matemática (Inma) e das Faculdades de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia (Faeng); Artes, Letras e Comunicação (Faalc); e de Ciências Humanas (Fach).

A reitora Camila Ítavo destacou a missão dos novos profissionais e relembrou a cada um sobre honrar àqueles que os ajudaram. “Sempre defendam a Universidade pública. Tenho certeza que cada professor, professora, técnico e técnica são melhores por causa de vocês. O compromisso que assumem hoje se traduz em missão e disponibilidade, nunca se esqueçam que tiveram a oportunidade de estudar em uma Universidade pública, gratuita, inclusiva e de qualidade, nunca se esqueçam das pessoas que aplaudem cada um de vocês. Sempre estejam disponíveis para ajudar, apoiar e ser a diferença. Sejam felizes e nunca se esqueçam de iluminar os colegas e abrir oportunidades. Levem o nosso nome sempre. Aqui tem um porto seguro, a casa é sempre de vocês”.

O vice-reitor Albert Schiaveto desejou sucesso na nova caminhada e lembrou sobre o poder de educação na vida de cada um dos novos profissionais. “Vocês acordaram hoje estudantes e vão dormir profissionais, acordaram fazendo parte de uma família de mais de 40 mil estudantes e vão dormir fazendo parte da família de egressos. Temos 45 anos de federalização, mais de 75 mil egressos e vamos dobrar esse número em poucos anos, pois a UFMS cresceu e tem transformado nosso Estado e País. A educação muda as nossas vidas e os mais novos profissionais são os responsáveis por transformar o mundo em que vivemos. A UFMS continua aqui e vocês vão sair para o mercado de trabalho e o sucesso de vocês é o nosso sucesso, a UFMS vai voar com o sucesso de vocês, onde estiverem. Sejam felizes e transformem a realidade!”.

“Me sinto muito privilegiado ao ver o olhar de vocês ao receber o diploma. Quero agradecer a todos os familiares e amigos que estão presentes. É muito gratificante ver cada cartaz levantado, em homenagem a cada um. Gostaria de externar que vocês são o nosso orgulho, orgulho dos familiares, amigos e toda a nossa Universidade. Tenho certeza que vocês deixarão muitas pessoas orgulhosas na profissão, os desafios vão chegar, mas toda a base vocês já possuem e também todas as ferramentas para transformar a sociedade”, disse o diretor do Inqui, Carlos Nazário.

Paraninfa da turma do Curso de Psicologia da Fach, a professora Thaize de Souza Reis falou em nome de todos os professores homenageados. “Queria expressar minha imensa felicidade, quero agradecer a todos os estudantes, é uma honra ser colocado nesse lugar de paraninfa, isso faz o meu trabalho valer a pena. Esse momento é de vocês, mas quero dizer aos novos profissionais, sejam muito felizes na profissão que escolheram. É o início de uma jornada, sejam gentis com vocês mesmos, estão saindo muito bem preparados para exercer os desafios e tenho certeza que terão muita sabedoria”.

Em nome de todas as turmas, a formanda do Curso de Licenciatura em História da Fach e oradora, Bárbara Rodrigues Beretta, discursou sobre o sonho que se tornou realidade e os desafios da profissão. “Nos últimos quatros anos, poucas coisas me orgulharam tanto quanto falar em nome dos meus colegas. Somos um grupo plural, formado por indivíduos com amor pela História, mas que escolheram diversos caminhos dentro da Universidade. Cada um de nós construiu uma jornada única. Nosso primeiro ano de forma virtual, passamos por um momento histórico de caos, mas perseveramos. Nós sonhávamos que um dia chegaríamos aqui e nós conseguimos, temos conhecimento para contribuir com a sociedade, graças a educação pública. Estamos aqui hoje e agradeço a toda a sociedade que contribuiu com isso. Professores são formados na Universidade, exige coragem e amor, precisamos resistir aos discursos que afetam a educação, celebramos hoje uma conquista e assumimos o compromisso de mudar a sociedade. Chegou a nossa vez de exigir e proteger os direitos conquistados”.

A formanda do Curso de Matemática do Inma Daiane Martins relatou o orgulho de encerrar um ciclo com a sensação de ter aproveitado todas as oportunidades oferecidas pela Universidade. “Estou muito feliz, agradeço por estar aqui e principalmente a UFMS, que nos apoiou durante a jornada. Estou muito feliz por me formar em Matemática. Foram anos muito difíceis, eu lutei bastante, fiz muitos projetos, tentei auxiliar o máximo os colegas, agregar no curso e no Instituto, me sinto realizada nesse momento, toda essa conquista, toda essa batalha valeu a pena”.

“É uma grande vitória e muito emocionante, estou segurando as lágrimas, para não chorar antes da hora, mas a gente se sente muito feliz e é um momento único. Batalhamos muito e só quem chegou até aqui sabe o quanto é gratificante Só tenho agradecimentos a Universidade por ter me dado essa oportunidade”, disse a formanda Patrícia Kettenhuber do Curso de Licenciatura em Música da Faalc.

Concluindo o Curso de Jornalismo da Faalc, a formanda Luíza Vonghon destacou o papel dos professores durante os anos de graduação. “A gente faz muitas amizades, são professores que têm muito conhecimento, eles abraçam a gente. Entramos na pandemia, passamos um ano remoto e os professores fizeram de tudo. Foi muito importante e muito incrível vivenciar a UFMS. Eu só tenho a agradecer por estar aqui hoje, a nossa perseverança de estar estudando e buscando coisas melhores”.

Para a formanda Cindy Mukae do Curso de Artes Visuais da Faalc, fica a vontade de aperfeiçoar a formação e servir a sociedade. “Foram quatro anos de muito conhecimento adquirido, que enriqueceu demais toda a minha experiência acadêmica. Pretendo agora continuar com meus estudos, para ajudar mais as pessoas da minha área por meio do meu trabalho”.

A família também se emociona e vibra junto. A professora Mariane Melo falou sobre a concretização do sonho da irmã, que colou grau no Curso de História da Fach. “Ela estudou muito, se dedicou demais, nós vimos ela realmente dar o sangue para conseguir ser aprovada e realizar o sonho dela. Não é um curso que as pessoas associam sucesso e mesmo assim era o sonho dela e foi muito especial ver ela realizar. A família inteira torceu muito e vendo ela vestindo a beca é incrível, sensação é maravilhosa, é uma conquista da família inteira”.

Ao final da cerimônia, o Conselho Universitário concedeu uma menção honrosa a 25 estudantes com melhor Coeficiente de Rendimento Acadêmico.

Neste domingo, 15, colam grau os formandos da Faculdade de Computação, da Escola de Administração e Negócios e da Agência de Educação Digital e a Distância.