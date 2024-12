Calor e possibilidade de chuvas marcam o sábado em Mato Grosso do Sul

O sábado (28) promete altas temperaturas em todo o Mato Grosso do Sul, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). Além do calor, é esperado um clima seco, com índices de umidade relativa do ar variando entre 25% e 45%. Essa condição reforça a necessidade de manter o corpo hidratado durante o dia. Apesar do calor, algumas regiões do estado podem registrar chuvas isoladas.

Em Campo Grande as temperaturas variam entre mínimas de 21°C a 24°C e máximas de 31°C a 33°C. Os ventos serão destaque, apresentando intensidade variável entre 30 km/h e 50 km/h, com possibilidade de rajadas acima dos 50 km/h em alguns momentos.

No sul, leste e sudeste, as mínimas ficarão entre 16°C e 22°C, enquanto as máximas podem atingir de 30°C a 35°C. Nas regiões do Pantanal e sudoeste, as temperaturas variam de 17°C a 24°C nas mínimas e de 33°C a 37°C nas máximas. Para a regiões do bolsão e norte, a previsão é de mínimas entre 21°C e 24°C e máximas entre 28°C e 33°C.

Nas regiões norte, leste e do bolsão, há possibilidade de chuvas de intensidade entre fraca e moderada, devido à influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Em pontos isolados, essas chuvas podem se intensificar, acompanhadas de tempestades e raios.

Com informações do Cemtec

