Caminhão perde freio e atinge veículo estacionado em frente de condomínio na Capital

Um caminhão perdeu o freio e acabou colidindo contra um veículo que estava estacionado na Rua Ricardo Brandão, região do Jardim dos Estados, em Campo Grande. O acidente ocorreu na noite desta quinta-feira (12), por volta das 21h. e o Ford Ka ficou bastante danificado.

Conforme divulgado, o veículo seguia pela via sentido Centro quando o condutor percebeu a falha no sistema de freios. Sem conseguir parar o caminhão, ele acabou atingindo um Ford Ka que estava estacionado em frente a um condomínio.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Os danos registrados foram apenas materiais.

As circunstâncias do problema mecânico no veículo ainda não foram detalhadas. Na manhã desta sexta-feira (13), o Ford Ka ainda estava no local. Com o impacto da batida a porta do motorista foi arrancada.