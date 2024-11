Com apoio do Governo de MS, projeto TransCine leva cinema ao ar livre para Ribas do Rio Pardo

Com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, o projeto Vizinhança na Praça, desenvolvido pelo coletivo TransCine – Cinema em Trânsito, segue levando o encantamento do cinema ao ar livre para diversas cidades do estado. Após passar por Terenos, Nova Alvorada, Jaraguari e Rochedo, a iniciativa chega a Ribas do Rio Pardo neste sábado (23), às 19 horas, na Praça dos Ipês. O evento é gratuito e tem classificação livre.

O projeto, financiado pela LPG (Lei Paulo Gustavo), resulta de uma parceria entre o Ministério da Cultura, o Governo Federal e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da FCMS (Fundação de Cultura) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura). O objetivo principal é democratizar o acesso à cultura cinematográfica em localidades que não contam com salas de cinema, promovendo uma experiência inclusiva e acessível.

A programação da noite contará com a exibição de quatro curtas-metragens que refletem a diversidade cultural e social do estado: Esmalte no Alimento, dirigido por Sérgio Carvalho; Na Minha Época, de Adilton Cassimiro, Brisa Azevedo e Giovane Alencar; Glenda, produzido por Ricardo Trinca e Daniella Silveira; e Cena das Minas, de Alicce Rodrigues. Além disso, o público poderá desfrutar de pipoca gratuita, contar com intérpretes de Libras e vivenciar o cinema em um ambiente acolhedor, reforçando a proposta inclusiva do projeto.

Mariana Sena, idealizadora do TransCine, ressalta a importância da iniciativa. “O ‘Vizinhança na Praça’ foi pensado para democratizar o acesso ao cinema e levar a cultura para locais onde muitas vezes o público não tem essa oportunidade. Ver as pessoas se reunindo, vivendo o cinema como uma experiência comunitária, é o que dá sentido ao nosso trabalho”.

Em Rochedo, a sessão foi marcada por muita interação e emoção. “Foi muito especial para a cidade receber este projeto. Ter um cinema aqui na praça foi algo sensacional porque é algo diferente, e que vai ficar na memória das pessoas, em especial, das crianças”, afirma Marcos Larreia, secretário municipal de Cultura.

O evento em Ribas do Rio Pardo é mais uma etapa desse projeto que, além de promover a cultura, busca fortalecer os laços comunitários e levar entretenimento de qualidade para a população. Para mais informações sobre o projeto, acompanhe o Instagram da TransCine (@transcinecg).