Caminhonete pega fogo na MS-157, próximo à Usina Cerradinho, e fica destruída

Incêndio assustou motoristas, mas ninguém se feriu; suspeita é de falha elétrica ou mecânica

Um incêndio destruiu completamente uma caminhonete na tarde desta sexta-feira (11), na MS-157, entre Maracaju e Itaporã. O caso aconteceu a cerca de 25 quilômetros da área urbana de Maracaju, nas proximidades da Usina Cerradinho.

Motoristas que passavam pela rodovia acionaram o Corpo de Bombeiros ao verem o veículo em chamas sobre a pista. Uma equipe de resgate e um caminhão-tanque foram mobilizados, mas quando chegaram ao local, funcionários da usina já haviam controlado o fogo e removido a caminhonete da rodovia.

Apesar dos danos totais ao veículo, ninguém ficou ferido. O condutor relatou que as chamas começaram de forma repentina e acredita que uma falha elétrica ou mecânica tenha provocado o incêndio.

O caso não chegou a interromper o tráfego, e a situação foi rapidamente contornada pelas equipes no local.

