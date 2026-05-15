Fundtur-MS lança guia de afroturismo e apresenta estratégia para fortalecer o segmento

Mato Grosso do Sul deu mais um passo na valorização da cultura negra e na diversificação da oferta turística com o lançamento do guia ‘Isto é Mato Grosso do Sul: Afroturismo’, que aconteceu em Campo Grande na terça-feira (12), durante a realização do evento MS sem Racismo: Territórios Quilombolas em Evidência.

O evento é iniciativa é da SubRacial (Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial), e contou com parceiros como a FundturMS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Sebrae, Setesc, FCMS, SEMADESC, dentre outros e integrou a programação alusiva ao 13 de maio.

O material elaborado pela Fundtur, em parceria com o Sebrae e consultaria do Guia Negro, reúne roteiros, histórias e experiências que evidenciam a presença e a contribuição da população negra para a formação cultural do estado. A publicação apresenta sugestões de visitas, gastronomia, manifestações culturais, artesanato, experiências comunitárias e afroempreendimentos.

Atualmente, Mato Grosso do Sul conta com 22 comunidades quilombolas reconhecidas, das quais oito já integram o guia turístico. A iniciativa amplia a visibilidade de territórios e pequenos negócios ligados ao segmento, promovendo geração de renda e fortalecimento da identidade cultural.

Segundo o diretor-presidente da FundturMS, Bruno Wendling, o estado possui um patrimônio cultural rico e singular, com grande potencial para o desenvolvimento de novos produtos turísticos. “Nosso estado possui territórios fantásticos, com uma riqueza cultural muito forte. A organização desses roteiros e experiências vem fortalecendo o turismo e criando novas oportunidades para as comunidades”, destacou.

Direcionamento Estratégico para o Afroturismo em MS

Além do lançamento do guia, o evento marcou a apresentação do Direcionamento Estratégico para o Afroturismo em Mato Grosso do Sul, construído pela FundturMS em parceria com Sebrae/MS, SubRacial, Senar e representantes do setor.

O planejamento está estruturado em três eixos: governança e estruturação institucional; qualificação da oferta turística; e comercialização e promoção. O objetivo é consolidar o afroturismo como política pública, fortalecendo experiências ligadas à cultura afro-brasileira e às comunidades quilombolas.

Para o diretor de Desenvolvimento do Turismo da FundturMS, Geancarlos Merighi, a articulação entre instituições e comunidades cria uma base sólida para o crescimento do segmento. “Estamos construindo um trabalho integrado, que envolve governança, qualificação, promoção e valorização dos territórios. O afroturismo possui enorme potencial para fortalecer a identidade cultural do nosso estado e gerar desenvolvimento para as comunidades”, afirmou.

Documentário Pantanal Negro

A programação também contou com o lançamento do teaser do documentário “Pantanal Negro”, idealizado por Thayná Cambará, da Bela Oyá Pantanal. A produção destaca a presença e a contribuição da população negra na construção histórica e cultural do Pantanal. Com o lançamento do guia e a definição de ações estratégicas, Mato Grosso do Sul reforça seu compromisso com um turismo mais diverso, inclusivo e conectado às identidades culturais de seus territórios.